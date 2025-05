A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA STANOTTE PER CINQUE ORE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CIVITAVECCHIA SUD

Roma, 30 aprile 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 1 maggio, sarà chiusa la stazione di Civitavecchia sud, in entrata in entrambe le direzioni, Roma e Civitavecchia.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Civitavecchia nord.