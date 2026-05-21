A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA ROMA-FIUMICINO VERSO ROMA
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA ROMA-FIUMICINO VERSO ROMA
Roma, 21 maggio 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione viadotto, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 21, alle 6:00 di venerdì 22 maggio, sarà chiusa la rampa di immissione sulla Roma-Fiumicino per chi proviene dalla SS1 Aurelia ed è diretto verso Roma.
In alternativa, percorrere la rampa che dalla A12 immette sulla Roma-Fiumicino in direzione di Fiumicino, fino ad arrivare in zona Aeroporto, percorrere poi la rotatoria e seguire le indicazioni per la Roma-Fiumicino, direzione Roma.