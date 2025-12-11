A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI CERVETERI LADISPOLI
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI CERVETERI LADISPOLI
Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività geognostiche, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 10, alle 6:00 di giovedì 11 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri Ladispoli, in entrata verso Civitavecchia/SS1 Aurelia.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Santa Severa Santa Marinella.