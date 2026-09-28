A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI CERVETERI LADISPOLI
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI CERVETERI LADISPOLI
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 28, alle 6:00 di martedì 29 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri Ladispoli, in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare a Torrimpietra.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.