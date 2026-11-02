A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI TORRIMPIETRA
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI TORRIMPIETRA
Roma, 2 novembre 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 novembre, sarà chiusa Torrimpietra, in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia.
In alternativa, uscire allo svincolo di Cerveteri Ladispoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.