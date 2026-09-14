A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI TORRIMPIETRA
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI TORRIMPIETRA
Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di martedì 15 alle 6:00 di mercoledì 16 settembre, sarà chiusa l’uscita di Torrimpietra, per chi proviene dalla SS Aurelia.
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Cerveteri Ladispoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.