A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SANTA SEVERA SANTA MARINELLA
Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 2 alle 6:00 di mercoledì 3 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa Santa Marinella, in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cerveteri Ladispoli.