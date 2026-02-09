A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI CIVITAVECCHIA NORD
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI CIVITAVECCHIA NORD
Roma, 9 febbraio 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia.
In alternativa si consiglia di uscire a Civitavecchia Porto.