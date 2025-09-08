A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CIVITAVECCHIA SUD
Roma, 8 settembre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione dei portali segnaletici, dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 settembre, sarà chiusa la stazione di Civitavecchia sud, in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Civitavecchia nord.