A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CIVITAVECCHIA SUD
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CIVITAVECCHIA SUD
Roma, 27 marzo 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, dalle 22:00 di lunedì 30 alle 6:00 di martedì 31 marzo, sarà chiusa la stazione di Civitavecchia sud, in uscita per chi proviene da Roma e dalla SS1 Aurelia, per consentire lavori di manutenzione della pensilina di stazione.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in uscita da Roma: Santa Severa Santa Marinella;
in uscita dalla SS1 Aurelia: Civitavecchia nord.