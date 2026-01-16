A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CIVITAVECCHIA SUD
Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 23:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 gennaio, sarà chiusa la stazione di Civitavecchia sud, in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Civitavecchia nord.