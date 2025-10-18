A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CIVITAVECCHIA SUD
Roma, 18 ottobre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 ottobre, sarà chiusa la stazione di Civitavecchia sud, in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Santa Severa Santa Marinella.