A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA ROMA-FIUMICINO
Roma, 14 ottobre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 ottobre, sarà chiusa, per chi proviene da Civitavecchia, la rampa di immissione sulla Roma-Fiumicino, verso Fiumicino.
In alternativa si consiglia di immettersi sulla Roma-Fiumicino verso Roma, uscire allo svincolo Nuova Fiera di Roma e riprendere la Roma-Fiumicino in direzione di Fiumicino Aeroporto.