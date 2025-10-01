A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA ROMA-FIUMICINO VERSO ROMA
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA ROMA-FIUMICINO VERSO ROMA
Roma, 1 ottobre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del viadotto “Fiumicino”, dalle 22:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 ottobre, sarà chiusa la rampa di immissione sulla Roma-Fiumicino, per chi proviene dalla SS1 Aurelia ed è diretto verso Roma.
In alternativa si consiglia di percorrere la rampa che dalla A12 immette sulla Roma-Fiumicino in direzione di Fiumicino fino ad arrivare in zona Aeroporto, percorrere poi la rotatoria e seguire le indicazioni per la Roma-Fiumicino, direzione Roma.