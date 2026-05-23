A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA ROMA-FIUMICINO VERSO FIUMICINO
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA ROMA-FIUMICINO VERSO FIUMICINO
Roma, 23 maggio 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 maggio, sarà chiuso il Ramo di immissione sulla Roma-Fiumicino, per chi proviene dalla SS1 Aurelia ed è diretto verso Fiumicino.
In alternativa, immettersi sulla Roma-Fiumicino verso Roma, uscire allo svincolo Nuova Fiera di Roma e riprendere la Roma-Fiumicino, in direzione di Fiumicino Aeroporto.