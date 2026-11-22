A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI CIVITAVECCHIA NORD
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI CIVITAVECCHIA NORD
Roma, 22 novembre 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 novembre, sarà chiusa l’entrata di Civitavecchia nord, verso la SS1 Aurelia.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Civitavecchia Porto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.