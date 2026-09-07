A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SANTA SEVERA
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SANTA SEVERA
Roma, 7 settembre 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa, in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare a Cerveteri Ladispoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.