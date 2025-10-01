A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI CIVITAVECCHIA NORD
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI CIVITAVECCHIA NORD
Roma, 1 ottobre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso la SS1 Aurelia.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti entrate:
per i veicoli leggeri e i veicoli pesanti con massa pieno carico fino a 7 tonnellate: Civitavecchia Porto;
per i veicoli pesanti con massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate e per gli autobus: Civitavecchia sud.