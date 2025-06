A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI CIVITAVECCHIA NORD

Roma, 29 giugno 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire indagini geognostiche, dalle 21:00 di mercoledì 2 alle 6:00 di giovedì 3 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso la SS1 Aurelia. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Civitavecchia Porto.