A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI CIVITAVECCHIA NORD
Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 2:00 di martedì 17 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso la SS1 Aurelia.
In alternativa si potrà entrare allo svincolo di Civitavecchia Porto.