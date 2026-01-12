A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI CIVITAVECCHIA NORD
Roma, 12 gennaio 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività geognostiche, dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso la SS1 Aurelia.
In alternativa si consiglia:
per i veicoli leggeri e i mezzi pesanti con massa pieno carico fino a 7 tonnellate: entrare a Civitavecchia Porto;
per i veicoli pesanti con massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate e per gli autobus: entrare a Civitavecchia sud.