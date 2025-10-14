A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI CIVITAVECCHIA NORD
Roma, 14 ottobre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Civitavecchia sud.