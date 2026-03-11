A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CIVITAVECCHIA SUD
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CIVITAVECCHIA SUD
Roma, 11 marzo 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 marzo, sarà chiusa l’entrata di Civitavecchia sud, in entrambe le direzioni, per consentire lavori di manutenzione della pensilina di stazione.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Civitavecchia nord.