A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CIVITAVECCHIA SUD

Roma, 11 novembre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 12 alle 6:00 di giovedì 13 novembre, sarà chiusa la stazione di Civitavecchia sud, in entrata verso la SS1 Aurelia e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

in entrata verso la SS1 Aurelia: Civitavecchia nord;

in uscita per chi proviene da Roma: Santa Severa Santa Marinella.