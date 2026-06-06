A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE IL TRATTO CIVITAVECCHIA SUD-SANTA SEVERA VERSO ROMA
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE IL TRATTO CIVITAVECCHIA SUD-SANTA SEVERA VERSO ROMA
Roma, 6 giugno 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia sud e Santa Severa, verso Roma.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 7 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Civitavecchia sud, percorrere la SS1 Aurelia verso Roma e rientrare in A12 a Santa Severa;
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, in considerazione del divieto di circolazione sulla SS1 Aurelia per questa categoria di veicoli, uscire allo svincolo di Monte Romano sulla Roma-Tarquinia, percorrere la SS1bis via Aurelia e la SS675 in direzione Viterbo, seguire poi le indicazioni per Vetralla e immettersi sulla SS2 Cassia, in direzione Roma.