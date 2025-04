A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI MACCARESE FREGENE

Roma, 8 aprile 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 1:00 alle 5:00 di giovedì 10 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Maccarese Fregene, in entrata in entrambe le direzioni, Roma e Civitavecchia.

In alternativa si consiglia di entrare a Torrimpietra.