A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI MACCARESE FREGENE

Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 9 alle 2:00 di mercoledì 10 dicembre, sarà chiusa la stazione di Maccarese Fregene, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia:

in entrata verso Roma: percorrere via Tre Denari e la SS1 Aurelia fino a immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare);

in entrata verso Civitavecchia e in un uscita per chi proviene da Roma e da Civitavecchia: Torrimpietra.