A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER QUATTRO ORE LA STAZIONE DI CIVITAVECCHIA SUD
Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 8:00 alle 12:00 di sabato 21 febbraio, sarà chiusa la stazione di Civitavecchia sud, in entrata verso la SS1 Aurelia e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa, si consiglia:
in entrata verso la SS1 Aurelia: Civitavecchia nord;
in uscita per chi proviene da Roma: Santa Severa Santa Marinella.