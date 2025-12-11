A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 11 dicembre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia “Muratella”, come di seguito indicato:
-fino alle 21:00 di questa sera, giovedì 11 dicembre, sarà chiusa l’uscita di Torrimpietra.
In alternativa si consiglia di uscire a Maccarese Fregene;
-nelle due notti di giovedì 11 e venerdì 12 dicembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto Maccarese-Torrimpietra in entrambe le direzioni.
In alternativa, per chi è diretto verso Civitavecchia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Maccarese, percorrere Via Tre Denari, proseguire su SS1 Aurelia e rientrare in A12 alla stazione di Torrimpietra.
Percorso inverso per chi è diretto verso Fiumicino.