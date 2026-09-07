A12 ALLACCIAMENTO ROMA-TARQUINIA/ROMA-CIVITAVECCHIA: STANOTTE USCITA OBBLIGATORIA CIVITAVECCHIA PORTO
A12 ALLACCIAMENTO ROMA-TARQUINIA/ROMA-CIVITAVECCHIA: STANOTTE USCITA OBBLIGATORIA CIVITAVECCHIA PORTO
Roma, 7 settembre 2026 – Per consentire lavori di consolidamento della scarpata, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 7, alle 6:00 di martedì 8 settembre, chi percorre la A12 Roma-Tarquinia, dovrà uscire obbligatoriamente a Civitavecchia Porto.
In alternativa si consiglia:
per i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 7 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Civitavecchia Porto, percorrere la SS698 verso Civitavecchia ed entrare in A12 a Civitavecchia nord;
per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate, anticipare l’uscita allo svincolo di Monte Romano, sulla Roma-Tarquinia, percorrere la viabilità ordinaria: SS1 Aurelia bis verso Viterbo e SS675 in direzione Orte ed entrare in A1 alla stazione di Orte, verso Roma.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.