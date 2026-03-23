A11 FIRENZE-PISA: TRATTO CHIUSO TRA FIRENZE PERETOLA E SESTO FIORENTINO IN DIREZIONE PISA
A11 FIRENZE-PISA: TRATTO CHIUSO TRA FIRENZE PERETOLA E SESTO FIORENTINO IN DIREZIONE PISA
Roma, 23 marzo 2026 – Poco prima delle ore 7:30 sull’autostrada A11 Firenze – Pisa, è stato chiuso il tratto compreso tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino, in direzione Pisa, a causa di un incidente autonomo all’altezza del km 0 in direzione Pisa.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico è bloccato.
Per gli utenti in viaggio verso Pisa, si consiglia di entrare in A11 a Sesto Fiorentino in direzione Pisa.