A11 FIRENZE-PISA: RIAPERTO IL TRATTO TRA CHIESINA UZZANESE E ALTOPASCIO IN DIREZIONE PISA

Roma, 26 giugno 2025 – Poco prima delle ore 13:30, sulla A11 Firenze-Pisa, è stato riaperto il tratto compreso tra Chiesina Uzzanese e Altopascio in direzione Pisa, che era stato chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme al km 48.

Sul luogo dell’evento attualmente il traffico in direzione Pisa circola su una corsia, per consentire le operazioni di rimozione del mezzo pesante e si registrano 3 km di coda, in diminuzione.