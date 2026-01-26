A11 FIRENZE-PISA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA PRATO OVEST E PISTOIA IN DIREZIONE PISA

Roma, 26 gennaio 2026 – Poco dopo le ore 15:30 sull’autostrada A11 Firenze-Pisa, è stato riaperto il tratto compreso tra Prato ovest e Pistoia, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante andato in fiamme, e ora spento, all’altezza del km 26.5 in direzione Pisa.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su una sola corsia e si registrano 3 km di coda in direzione Pisa.