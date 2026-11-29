A11 FIRENZE-PISA ORD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI LUCCA EST
A11 FIRENZE-PISA ORD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI LUCCA EST
Roma, 29 novembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 2 alle 6:00 di giovedì 3 dicembre, sarà chiusa la stazione di Lucca est, in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Capannori.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.