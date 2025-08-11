A11 FIRENZE-PISA NORD: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA PISTOIA E PRATO OVEST VERSO FIRENZE

Roma, 11 agosto 2025 – Intorno alle 20:30, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pistoia e Prato Ovest, verso Firenze, per consentire le operazioni di ripristino incidente a seguito di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 21 che ha visto coinvolto un mezzo pesante.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in transito diretti verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pistoia, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A11 a Prato Ovest.