A11 FIRENZE-PISA NORD: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA PISTOIA E MONTECATINI TERME IN DIREZIONE PISA
A11 FIRENZE-PISA NORD: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA PISTOIA E MONTECATINI TERME IN DIREZIONE PISA
Roma, 17 settembre 2026, poco prima delle ore 20:30 sulla A11 Firenze-Pisa Nord, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pistoia e Montecatini Terme, in direzione Pisa, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 28.
Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda all’uscita obbligatoria di Pistoia verso Pisa.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’ltalia.
Agli utenti in viaggio verso Pisa, dopo l’uscita obbligatoria a Pistoia, si consiglia si percorrere la SR 435 per poi rientrare in A11 a Montecatini Terme in direzione Pisa.