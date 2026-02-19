A11 FIRENZE-PISA NORD: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA LUCCA EST E IL BIVIO CON IL RACCORDO LUCCA-VIAREGGIO IN DIREZIONE PISA
A11 FIRENZE-PISA NORD: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA LUCCA EST E IL BIVIO CON IL RACCORDO LUCCA-VIAREGGIO IN DIREZIONE PISA
Chiusura per ripristino danni incidete fuori competenza rete Aspi
Roma, 19 Febbraio 2026 – Poco prima delle 18, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Lucca est e il bivio con il raccordo Lucca-Viareggio, verso Pisa per il ripristino dei danni causati da un incidente avvenuto al di fuori della competenza della rete gestita da Autostrade per l’Italia.