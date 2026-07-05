A11 FIRENZE-PISA NORD: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CHIESINA UZZANESE E MONTECATINI TERME VERSO FIRENZE

Roma, 5 Luglio 2026 – Alle 9:30 circa, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 42, che ha visto il coinvolgimento di una moto e un camper.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda.



Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.



Gli utenti provenienti da Pisa e diretti verso Firenze, dovranno uscire a Chiesina Uzzanese, percorrere la SP23 Via Camporcioni e rientrare in A11 alla stazione di Montecatini Terme.