A11 FIRENZE-PISA NORD: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CAPANNORI E LUCCA EST IN DIREZIONE PISA

Roma, 4 Giugno 2026 – Alle 7:15 circa, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Capannori e Lucca est verso Pisa, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 65. Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Gli utenti provenienti da Lucca e diretti verso Pisa dovranno uscire a Capannori, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Lucca Est.