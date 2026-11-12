A11 FIRENZE-PISA NORD: STAZIONE DI MONTECATINI TERME
A11 FIRENZE-PISA NORD: STAZIONE DI MONTECATINI TERME
Roma, 12 novembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, è stata annullata la chiusura della stazione di Montecatini Terme, in entrata verso Pisa, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 novembre.
Nello stesso orario, si ricorda la chiusura del tratto Pistoia-Montecatini Terme, verso Pisa; di conseguenza, non sarà raggiungibile, per chi proviene da Firenze, l’uscita di Montecatini Terme.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.