A11 FIRENZE-PISA NORD: RIAPERTO IN USCITA LO SVINCOLO DI LUCCA OVEST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PRECEDENTEMENTE CHIUSO PER OPERAZIONI DI RIPRISTINO SU TRATTO DI ALTRO CONCESSIONARIO

Roma, 25 luglio 2025 – Sulla Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord è stato riaperto lo svincolo di Lucca Ovest, in uscita da entrambe le direzioni, precedentemente chiuso per permettere alla Società Concessioni del Tirreno le operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e rimozione di un mezzo pesante andato in fiamme nella giornata di ieri sulla D11 Diramazione Lucca-Viareggio.