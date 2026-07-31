A11 FIRENZE-PISA NORD: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA PRATO OVEST E PRATO EST IN DIREZIONE FIRENZE
A11 FIRENZE-PISA NORD: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA PRATO OVEST E PRATO EST IN DIREZIONE FIRENZE
Roma, 31 Luglio 2026 – Alle 17:45 circa, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, è stato riaperto il tratto compreso tra Prato Ovest e Prato Est, verso Firenze, precedentemente chiuso a causa di un incidente all’altezza del km 16, ora risolto.
Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si segnalano 3 km di coda in diminuzione in direzione Firenze.