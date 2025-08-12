A11 FIRENZE-PISA NORD: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA PISTOIA E PRATO OVEST VERSO FIRENZE

Roma, 12 agosto 2025 – Poco prima della mezzanotte circa, sulla A11 Firenze-Pisa Nord è stato riaperto il tratto compreso tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze precedentemente chiuso per consentire le operazioni di ripristino a seguito di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 21 che ha visto coinvolto un mezzo pesante.

Al momento nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie e non si registrano turbative alla viabilità.