A11 FIRENZE-PISA NORD: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA PISTOIA E MONTECATINI TERME IN DIREZIONE PISA
A11 FIRENZE-PISA NORD: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA PISTOIA E MONTECATINI TERME IN DIREZIONE PISA
Roma, 17 settembre 2026 – Poco dopo le ore 21:30 sulla A11 Firenze-Pisa Nord, è stato riaperto il tratto compreso tra Pistoia e Montecatini Terme, in direzione Pisa, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 28, ora risolto.
Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’ltalia.