A11 FIRENZE-PISA NORD: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA PISTOIA E MONTECATINI IN DIREZIONE PISA

Roma, 11 novembre 2026 – Poco dopo le ore 15:15, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, è stato riaperto il tratto compreso tra Pistoia e Montecatini, in direzione Pisa, che era stato chiuso a causa di un incidente.

Attualmente, nel tratto interessato si circola su una corsia in entrambe le direzioni e si registrano 4 km di coda verso Pisa e 3 km di coda verso Firenze.