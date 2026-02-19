A11 FIRENZE-PISA NORD: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA LUCCA EST E IL BIVIO CON IL RACCORDO LUCCA-VIAREGGIO IN DIREZIONE PISA
Roma, 19 Febbraio 2026 – Alle 20:30 circa, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, è stato riaperto il tratto compreso tra Lucca est e il bivio con il raccordo Lucca-Viareggio, verso Pisa precedentemente chiuso per lavori esterni alla rete gestita da Autostrade per l’Italia.