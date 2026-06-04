A11 FIRENZE-PISA NORD: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CAPANNORI E LUCCA EST IN DIREZIONE PISA
A11 FIRENZE-PISA NORD: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CAPANNORI E LUCCA EST IN DIREZIONE PISA
Roma, 4 Giugno 2026 – Alle ore 9, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, è stato riaperto il tratto compreso tra Capannori e Lucca est verso Pisa, precedentemente chiuso a causa di un incidente – ora risolto – avvenuto all’altezza del km 65.
Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su una corsia e si registrano 6 km di coda verso Pisa.