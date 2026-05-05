A11 FIRENZE-PISA NORD: PER MALTEMPO ANNULLATA LA CHIUSURA DEL TRATTO CAPANNORI ALTOPASCIO VERSO FIRENZE. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO ALTOPASCIO-CAPANNORI IN DIREZIONE PISA

Roma, 5 maggio 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A11 Firenze-Pisa nord, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Capannori e Altopascio, verso Firenze, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 5, alle 6:00 di mercoledì 6 maggio.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto Altopascio-Capannori, verso Pisa, per attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 6 alle 6:00 di giovedì 7 maggio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, percorrere la SP61 seguendo le indicazioni per Capannori e rientrare in A11 alla stazione di Capannori.