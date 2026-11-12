A11 FIRENZE-PISA NORD: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI LUCCA EST
A11 FIRENZE-PISA NORD: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI LUCCA EST
Roma, 12 novembre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A11 Firenze-Pisa nord, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Lucca est, per chi proviene da Pisa, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, giovedì 12, alle 6:00 di venerdì 13 novembre.
Rimane confermata la chiusura della stazione di Lucca est, in uscita per chi proviene da Pisa, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 novembre, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Lucca ovest, sulla Diramazione Lucca-Viareggio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.