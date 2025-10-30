A11 FIRENZE-PISA NORD: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA D11 DIRAMAZIONE LUCCA-VIAREGGIO E IL BIVIO CON LA A12 GENOVA-ROSIGNANO IN DIREZIONE PISA

Roma, 30 ottobre 2025 – Alle ore 10:45 circa, sulla autostrada A11 Firenze-Pisa Nord, nel tratto compreso tra il bivio con la D11 Diramazione Lucca-Viareggio e il bivio con la A12 Genova-Rosignano, in direzione Pisa, è stato risolto un incidente, precedentemente avvenuto all’altezza del km 77. Dalle prime ricostruzioni, un furgone – per evitare un rallentamento dovuto a un tamponamento tra due mezzi leggeri – avrebbe sterzato in curva, urtando il guardrail, sormontandolo senza abbatterlo, e finendo fuori carreggiata.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico scorre su una corsia disponibile, in direzione Pisa, per consentire i lavori di ripristino dei danni causati dall’incidente e non si registrano turbative alla circolazione.